Солнечный человек и ежик из гвоздей: необычные скульптуры поселились на одной из улиц Ижевска

СЕГОДНЯ 11:38 2019-04-16T11:57:55+03:00

Их создали около года назад

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В Ижевске по улице Краева, 48 были замечены очень необычные скульптуры. Ежик, которого сделали с применением гвоздей, на первый взгляд инопланетянин, который несет мир всем людям и, конечно же, прекрасные граффити.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Как пояснили в творческой мастерской, скульптуры были сделаны в рамках фестиваля городской скульптуры, который прошел в июне 2018 года. В нем приняли участие очень много творческих людей. Четыре автора создавали арт-объекты, например, солнечный человек, собаки из металлолома, ежик из гвоздей.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Граффити также дело рук всех тех, кто приходит развиваться в творческую мастерскую. Пока неизвестно, будут ли создаваться новые необычные объекты и повторят ли организаторы подобный фестиваль.

Фото: Сергей Грачев

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ИСТОЧНИК KP.RU