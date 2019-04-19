2019-04-19T10:58:49+03:00
Общество

Ворона, играющая в футбол, фонари посередине тротуара и солнечный человек: какие события удивили ижевчан

Подборка самых интересных, странных немного абсурдных новостей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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«Комсомолка» продолжает рубрику «Самые странные новости за неделю». За неделю было все и даже больше. Наш фотограф нашел необычные скульптуры на одной из улиц Ижевска и вот мы уже выяснили что они из себя представляют.

Итак, скульптура солнечный человек, да-да он больше похож на инопланетянина, но с задумкой автора не будем спорить.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Арт-объекты «Белые пни» (на самом деле это мы их так назвали), а вот автор сделал их для декора офиса или подходящего помещения. Согласитесь, выглядит ну очень необычно!

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Больше всего пользователей соцсетей удивила ворона, которая училась играть в футбол. Знаете, у нее очень даже неплохо получилось!

Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Ворона играет с мячом.

Абсурдом недели объявляем фонари, которые стоят, внимание! посередине пешеходной дорожки. С другой стороны, можно учить вашего питомца бегать змейкой, как вариант.

Фото: Рамзиль Бекмансуров

Фото: Рамзиль Бекмансуров

И в заключение, вспомним, как на улице 10 лет Октября какой-то невнимательный водитель не заметил, что из его транспорта выпало ну очень много бумаги. Выглядит будто наступил апокалипсис и вокруг происходит хаос. Но служба благоустройства быстро убрала весь беспорядок. А вот виновного еще предстоит найти.

Фото: ИГГС

Фото: ИГГС

ИСТОЧНИК KP.RU

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