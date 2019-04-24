На трассе Удмуртии произошло смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 09:43 2019-04-24T11:22:53+03:00

Мужчина скончался еще до приезда скорой

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В Удмуртии 24 апреля, в среду, на 102 км автодороги «Подъезд к Перми от автодороги М7-Волга» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- Водитель машины «Лада-Гранта», 25-летний молодой человек, наехал на припаркованный на стоянке тягач «Скания» с прицепом, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП водитель «Лады-Гранты» скончался до приезда скорой помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU