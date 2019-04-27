«Открылся портал в ад»: В Ижевске на улице Камбарская загорелась трава
Ночью, 26 апреля, в Ижевске загорелась трава на улице Камбарская. Языки пламени были видны даже с улицы Ильфата Закирова. По оперативной информации от ГУ МЧС по Удмуртии, сообщение о возгорании поступило в 20.49.
Фото: Дима Чугаев в ИГГС
- К тушению пожара привлекались две единицы техники и 4 человека личного состава. Ликвидация горения была объявлена в 21.47, - сообщается в информации.
Фото: Юля Борисова в ИГГС
Напомним, что несоблюдение правил пожарной безопасности, грозит штрафами. В частности, для физических лиц это от 2 до 3 тысяч рублей. А во время особого противопожарного режима, который сейчас действует в Ижевске, они увеличиваются в два раза.
ВАЖНО!
При обнаружении бесконтрольного горения сухой травы необходимо позвонить в пожарно-спасательную службу по телефону – 01, с мобильного – 101.
Фото: Екатерина Решетникова
Фото: Роман Семакин
В Ижевске на улице Камбарская горит сухая трава.Видео: Анна Костенкова
ИСТОЧНИК KP.RU
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