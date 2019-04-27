2019-04-27T08:15:48+03:00
Происшествия

«Открылся портал в ад»: В Ижевске на улице Камбарская загорелась трава

Пылало на площади 250 квадратных метров [фото, видео]
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: Анна Костенкова в ИГГСФото: Анна Костенкова в ИГГС
Изменить размер текста:

Ночью, 26 апреля, в Ижевске загорелась трава на улице Камбарская. Языки пламени были видны даже с улицы Ильфата Закирова. По оперативной информации от ГУ МЧС по Удмуртии, сообщение о возгорании поступило в 20.49.

Фото: Дима Чугаев в ИГГС

Фото: Дима Чугаев в ИГГС

- К тушению пожара привлекались две единицы техники и 4 человека личного состава. Ликвидация горения была объявлена в 21.47, - сообщается в информации.

Фото: Юля Борисова в ИГГС

Фото: Юля Борисова в ИГГС

Напомним, что несоблюдение правил пожарной безопасности, грозит штрафами. В частности, для физических лиц это от 2 до 3 тысяч рублей. А во время особого противопожарного режима, который сейчас действует в Ижевске, они увеличиваются в два раза.

ВАЖНО!

При обнаружении бесконтрольного горения сухой травы необходимо позвонить в пожарно-спасательную службу по телефону – 01, с мобильного – 101.

Фото: Екатерина Решетникова

Фото: Екатерина Решетникова

Фото: Роман Семакин

Фото: Роман Семакин

В Ижевске на улице Камбарская горит сухая трава.Видео: Анна Костенкова

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Пожары в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проверили подрядчиков, которые будут ремонтировать дороги в Удмуртии
Электромонтер из Ижевска лишился 100 тысяч рублей из-за сайта знакомств
Авторы хита «Детство» группа «Rauf & Faik» выступит с благотворительным концертом в Ижевске
В октябре 2019 года в Ижевске начнет работу авиакомпания S7
Алина Загитова исполнит мечту слепой девочки из Удмуртии
«Достоверной информации о ввозе дельфинов в Удмуртию нет»: ГУ ветеринарии республики о ситуации с дельфинарием
Уборку улиц Ижевска должны завершить к 12 июня
Строительство временного моста через микрорайоне Новый Игерман в Ижевске завершено
Флешмоб «Песни Победы всем офисом» поддержали более 50 коллективов со всей Удмуртии
Ветераны Великой Отечественной войны в Ижевске смогут бесплатно ездить на автобусах
«Ростелеком» поддержал «Ночь карьеры в IT» в Ижевске
В зоопарке Ижевска на свет появился милейший козленок
За три месяца 2019 года в Ижевске произошло 69 ДТП из-за плохих дорожных условий
Более 400 кг санкционных яблок уничтожили в Ижевске
Суперфиналы чемпионатов России по шахматам пройдут в Удмуртии
Жителя Удмуртии, который бил свою жену, будут судить
На Центральной площади в Ижевске продолжается ремонт
Виновник ДТП в Ижевске скрылся с места происшествия
Пилотный проект на предоставление льготной ипотеки стартовал в Удмуртии