«Открылся портал в ад»: В Ижевске на улице Камбарская загорелась трава

СЕГОДНЯ 08:03 2019-04-27T08:15:48+03:00

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Ночью, 26 апреля, в Ижевске загорелась трава на улице Камбарская. Языки пламени были видны даже с улицы Ильфата Закирова. По оперативной информации от ГУ МЧС по Удмуртии, сообщение о возгорании поступило в 20.49.

Фото: Дима Чугаев в ИГГС

- К тушению пожара привлекались две единицы техники и 4 человека личного состава. Ликвидация горения была объявлена в 21.47, - сообщается в информации.

Фото: Юля Борисова в ИГГС

Напомним, что несоблюдение правил пожарной безопасности, грозит штрафами. В частности, для физических лиц это от 2 до 3 тысяч рублей. А во время особого противопожарного режима, который сейчас действует в Ижевске, они увеличиваются в два раза.

ВАЖНО!

При обнаружении бесконтрольного горения сухой травы необходимо позвонить в пожарно-спасательную службу по телефону – 01, с мобильного – 101.

Фото: Екатерина Решетникова

Фото: Роман Семакин

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/705692" frameborder="0"></iframe> В Ижевске на улице Камбарская горит сухая трава.Видео: Анна Костенкова

ИСТОЧНИК KP.RU