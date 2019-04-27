2019-04-27T12:18:27+03:00
Общество

Проверили подрядчиков, которые будут ремонтировать дороги в Удмуртии

Они уже заготовили технику и смеси
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Эдуард Карипов/Пресс-служба главы и правительства УРФото: Эдуард Карипов/Пресс-служба главы и правительства УР
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В пятницу, 26 апреля, председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов проверил асфальтобетонные заводы и производственные базы дорожных предприятий, которые будут ремонтировать дороги республики. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, начали с ДП «Ижевское». Эта компания, которая выиграла все аукционы на проведение ремонта дорог в столице.

Фото: Эдуард Карипов/Пресс-служба главы и правительства УР

Фото: Эдуард Карипов/Пресс-служба главы и правительства УР

- В сезон в городе будет работать 5 установок по производству асфальтобетонных смесей, общей производительностью порядка 380 тонн в час. Такого объёма хватит на укладку верхнего слоя на участке площадью порядка 2 500 квадратных метров – в пересчёте на обычную дорогу с шириной проезжей части 7 метров, это получится около 400 метров покрытия толщиной 5 сантиметров, - сообщил генеральный директор Александр Асаналиев.

Фото: Эдуард Карипов/Пресс-служба главы и правительства УР

Фото: Эдуард Карипов/Пресс-служба главы и правительства УР

Еще одно предприятие – АО «Удмуртавтодор» - отчиталось, что уже заготовило 40% материалов, а по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 60%.

Заключая поездку Ярослав Семенов заявил, что несмотря на непривычно ранний старт сезона в Удмуртии - почти на две недели раньше обычного, предприятия хорошо подготовились к работам и ничто не помешает им своевременно приступить к ремонтам.

КСТАТИ!

По проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Удмуртии сделают 79 участков дорог общей протяжённостью 134,5 км. К работам подрядные организации приступят уже 29 апреля. Первым муниципалитетом, который откроет сезон, станет город Можга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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