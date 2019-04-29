29 апреля в Ижевске открылся магазин французской сети «Леруа Мерлен»

СЕГОДНЯ 13:44 2019-04-29T15:34:09+03:00

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В Ижевске 29 апреля, в понедельник, открылся магазин французской сети «Леруа Мерлен». На открытии были председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов и глава города Олег Бекмеметьев.

Площадь торгового центра составляет 10 тысяч кв. м, в нем 214 рабочих мест.

Фото: Диля Ахмадишина

- Политика компании заключается в том, что цена должна быть низкой. Более того, уже создано 214 рабочих мест, и в зависимости от динамики продаж количество может быть увеличено. Очень важно для нас, что наши удмуртские производители будут иметь возможность выставлять свою продукцию здесь, безусловно, проходя все этапы контроля и качества, - отметил Ярослав Семенов.

Фото: Диля Ахмадишина

В ассортимента магазина представлено 35 тысяч товарных позиций. Также, по словам директора «Леруа Мерлен» в Ижевске, ведется работа с поставщиками и уже заключено четыре контракта.

- Было много людей, вся стоянка была забита. Покупали всё, я стояла рядом с цветами, вот их вообще много брали, - поделилась с нами ижевчанка Диля.

Фото: Диля Ахмадишина

Магазин работает с 8:00 утра до 22:00 вечера, для комфорта покупателей возле гипермаркета предусмотрена парковка на 840 мест. Добраться до магазина можно также на автобусах маршрутов 28, 218, 301, 321, 331, 334, 400, 45, 341, остановка «Гаражи». Также есть возможность делать покупки или оформлять услуги онлайн через интернет-магазин «Леруа Мерлен».

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СПРАВКА «КП»

Сеть «Леруа Мерлен» входит в Adeo Groupe и включает более 350 магазинов в 12 странах мира. Первый магазин в России открылся в 2004 году в Мытищах (Московская область). К 2022 году Леруа Мерлен намерен увеличить долю на российском рынке DIY до 26%. В абсолютных цифрах ритейлер планирует нарастить объем выручки в России до 558 млрд в 2021 году за счет открытия новых гипермаркетов и развития омниканального товарного предложения, услуг по ремонту и обустройству дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU