Призеров зимней Спартакиады, учащихся из Удмуртии, наградил министр спорта России

СЕГОДНЯ 07:46 2019-04-30T09:32:55+03:00

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25 апреля в Министерстве спорта России состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров IX Зимней Спартакиады учащихся России 2019 года, которая состоялась со 2 февраля по 26 марта.

На церемонию награждения были приглашены и участники из нашей республики - сборная команда Удмуртии, а также министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Наталья Гольцова.

Напомним, что наши спортсмены заняли в соревнованиях в общекомандном зачете 2-е место в группе с численностью населения до 2 миллионов. По очкам команду Удмуртии обошли спортсмены-школьники из Тюменской области, третье место заняла команда Ленинградской области. Спортсмены Удмуртии выступали в трех видах спорта: лыжные гонки, биатлон и керлинг.

На торжественном приеме награды вручал министр спорта России Павел Колобков и прославленная биатлонистка, олимпийская чемпионка Ольга Зайцева.

СПРАВКА КП

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта, включённым в программу Олимпийских зимних игр, а также по видам спорта «спортивное ориентирование» и «хоккей с мячом». Данные соревнования проходят раз в два года. По итогам спартакиады 2017 года наша республика заняла 3-е место.

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ИСТОЧНИК KP.RU