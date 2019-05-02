7 и 8 мая в одном из трамваев Ижевска будут звучать песни военных лет

2 Май 10:24 2019-05-02T10:24:51+03:00

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В Ижевске 7 и 8 мая в одном из трамваев будут звучать песни военных лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- 7 мая пройдет акция «Споемте, друзья!». В трамвае с бортовым номером «2013» победители песенно-поэтического фестиваля «Зори Отечества» под баян вместе с пассажирами будут исполнять песни военных лет. Трамвай отправится в 11:20 с конечной остановки «Буммаш» по маршруту №2, - сообщает ведомство.

Трамвай будет следовать маршруту: Буммаш (отправление в 11:20) - ул. Тимирязева (11:27) - маг. «Океан» (11:39) - Центр (11:47) - ул. Орджоникидзе (11:56) - ул. Промышленная (прибытие - 12:01, отправление - 12:07) - ул. Орджоникидзе (12:12) - Центр (12:21) - маг. «Океан» (12:29) - ул. Тимирязева (12:41) - Буммаш (прибытие – 12:48).

Также 8 мая состоится ежегодная акция «Трамвай памяти», посвященная 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В акции примут участие воспитанники детского сада №34, для пассажиров трамвая №3 будут звучать песни военных лет. Дети будут читать стихи, а организаторы акции расскажут о том, как история Ижевска связана с историей Великой Отечественной войны.

Трамвай будет следовать маршруту: ул. Промышленная (09:29) - ул. Орджоникидзе (09:34) – Центр (09:43) - Трамвайное депо №1 (09:52) - ул. Гагарина (10:00) - ул. Московская (10:05).

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ИСТОЧНИК KP.RU