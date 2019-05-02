2019-05-02T10:24:51+03:00
Общество

7 и 8 мая в одном из трамваев Ижевска будут звучать песни военных лет

Пройдет акция «Споемте, друзья!»
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации ИжевскаФото: пресс-служба администрации Ижевска
Изменить размер текста:

В Ижевске 7 и 8 мая в одном из трамваев будут звучать песни военных лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- 7 мая пройдет акция «Споемте, друзья!». В трамвае с бортовым номером «2013» победители песенно-поэтического фестиваля «Зори Отечества» под баян вместе с пассажирами будут исполнять песни военных лет. Трамвай отправится в 11:20 с конечной остановки «Буммаш» по маршруту №2, - сообщает ведомство.

Трамвай будет следовать маршруту: Буммаш (отправление в 11:20) - ул. Тимирязева (11:27) - маг. «Океан» (11:39) - Центр (11:47) - ул. Орджоникидзе (11:56) - ул. Промышленная (прибытие - 12:01, отправление - 12:07) - ул. Орджоникидзе (12:12) - Центр (12:21) - маг. «Океан» (12:29) - ул. Тимирязева (12:41) - Буммаш (прибытие – 12:48).

Также 8 мая состоится ежегодная акция «Трамвай памяти», посвященная 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В акции примут участие воспитанники детского сада №34, для пассажиров трамвая №3 будут звучать песни военных лет. Дети будут читать стихи, а организаторы акции расскажут о том, как история Ижевска связана с историей Великой Отечественной войны.

Трамвай будет следовать маршруту: ул. Промышленная (09:29) - ул. Орджоникидзе (09:34) – Центр (09:43) - Трамвайное депо №1 (09:52) - ул. Гагарина (10:00) - ул. Московская (10:05).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Когда пройдет репетиции Парада Победы? Также важная информация для автовладельцев.

Более 50 трудовых коллективов по всей Удмуртии поддержали флэшмоб "Песни Победы всем офисом"! Некоторые участники и правила участия - по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Удмуртии полицейские разыскали пропавших школьников
Мальчик из Ижевска сбежал после того, как его сбила машина
Чемпионка мира Алина Загитова все-таки ответит за вождение без прав
В состав юниорской сборной России по биатлону вошли три спортсмена из Удмуртии
Иван Амбражук, замминистра здравоохранения Удмуртии, покидает свой пост
В Удмуртии начали выбирать дороги, которые отремонтируют в 2020 году
Удмуртские бабушки из Бураново отравили Сергею Лазареву видеопослание перед «Евровидением»
В Ижевске пропал молодой человек
В Ижевске пройдет третий городской забег в ползунках «Карапузы, на старт!»
Выкладку бордюров на улице Ленина в Ижевске прокомментировал начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии
После проверок на выявление незаконного оборота алкоголя в Удмуртии возбудили 15 уголовных дел
В Ижевске появится улица Ламшурская
На участке набережной Ижевска планируют создать пешеходную зону