2019-05-04T08:13:02+03:00
Происшествия

МВД проводит проверку по факту стрельбы около жилых домов в Ижевске

Обращений от граждан не поступало
Анастасия Захарова
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скриншот видео: группа ДНД-Ижевскскриншот видео: группа ДНД-Ижевск
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2 мая в сети появилось видео, где двое молодых людей стреляют в сторону жилых домов. Ролик заинтересовал сотрудников ДНД.

Сотрудники Дорожной патрульной службы передали дело МВД. Сейчас по факту стрельбы проводится проверка.

-В полицию от граждан сообщений о стрельбе не поступало, - сообщается в пресс-релизе.

Точных данных о месте и времени стрельбы пока нет. Пользователи соцсетей строят свои предположения:

-Это на воткинском шоссе, в ГИБДД девушка как раз оформляла документы, прострелили лобовое стекло и капот ей., - пишет Никита.

-Сегодня в районе Удмуртской 155 были слышны выстрелы время примерно 22:30-23:00, - сообщает Кристина.

Чем было заряжено ружье, также не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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