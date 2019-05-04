МВД проводит проверку по факту стрельбы около жилых домов в Ижевске
2 мая в сети появилось видео, где двое молодых людей стреляют в сторону жилых домов. Ролик заинтересовал сотрудников ДНД.
Сотрудники Дорожной патрульной службы передали дело МВД. Сейчас по факту стрельбы проводится проверка.
-В полицию от граждан сообщений о стрельбе не поступало, - сообщается в пресс-релизе.
Точных данных о месте и времени стрельбы пока нет. Пользователи соцсетей строят свои предположения:
-Это на воткинском шоссе, в ГИБДД девушка как раз оформляла документы, прострелили лобовое стекло и капот ей., - пишет Никита.
-Сегодня в районе Удмуртской 155 были слышны выстрелы время примерно 22:30-23:00, - сообщает Кристина.
Чем было заряжено ружье, также не сообщается.
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ИСТОЧНИК KP.RU