В Удмуртии установили памятную доску погибшему сотруднику, который предотвратил побег из колонии

СЕГОДНЯ 09:25 2019-05-12T09:25:01+03:00

Осужденный несколько раз ударил его заточкой, но Николай Пыхтеев нашел в себе силы, чтобы остановить преступника

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В Удмуртии открыли мемориальную доску старшему контролеру исправительно-трудовой колонии №7 Николаю Ивановичу Пытееву. Его имя теперь увековечено на колонии особого режима в поселке Азино Завьяловского района. Как рассказали в пресс-службе УФСИН России по Удмуртии, Николай Иванович погиб 7 октября 1987 года.

- Вечером 6 октября отец ушел на службу. А спустя некоторое время к нам пришли и сказали, что произошла такая трагедия. Отца увезли в больницу, мама поехала следом за ним. Утром 7 октября он умер, - вспоминает его дочь Людмила.

Фото: пресс-служба УФСИН по УР

Во время утреннего развода в колонии на Николая Пыхтеева напал осужденный. Преступник два раза ударил прапорщика заточкой. Но отважный контролер нашел в себе силы и задержал преступника. Ранения оказались смертельными. Николай Иванович погиб, до конца выполнив свой служебный долг.

Фото: пресс-служба УФСИН по УР

Смерть отца стала в семье невосполнимой утратой. Внук Иван вырос и поступил на службу в колонию, где служил его дед; работал здесь в течение некоторого времени. Вспоминает, как бабушка, вдова Николая Пыхтеева, каждый раз с тревогой провожала его на службу и встречала утром после смены. Когда погиб дедушка, Ивану было всего 2 месяца, и он знает дедушку только по рассказам родных. Знает очень хорошо, гордится своим дедом и ценит, что сослуживцы и односельчане помнят о нем.

СПРАВКА «КП»

Николай Иванович Пыхтеев родился и вырос в трудовой крестьянской семье в 1937 году. Окончив школу и курсы трактористов, он стал работать в селе Чекан Увинского района, а затем по долгу совести хлебороба уехал на освоение целинных и залежных земель.

В январе 1956 года был призван в ряды Советской Армии. Срочную службу проходил на должности сапера, механика-водителя, старшего механика-водителя. За высокие показатели в боевой и политической подготовке, примерную воинскую дисциплину неоднократно поощрялся командованием части. Закончив службу, Николай вернулся в родную Удмуртию, в село Чекан. С 1959 по 1966 год он работал трактористом. Затем, по примеру своего старшего брата Василия, поступил на службу во внутренние войска. В ноябре 1966 года Николай был зачислен на должность контролера войсковой части 6575. В 1972 году был назначен командиром отделения – старшим контролером 7 роты.

Его имя высечено на стене в Мемориальном зале Славы в МВД Удмуртской Республики. В поселке Азино его именем названа одна из улиц. Похоронен Николай Иванович на своей родине – в селе Чекан Увинского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU