Замглавы Ижевска рассказал, почему ушел из банковского бизнеса и каково ему работать с главой города
Во вторник, 14 мая, на радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM) (12+) заместитель главы Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков рассказал не только о работе, но и некоторых личных аспектах.
Например, почему он решил уйти из банковской сферы в кресло чиновника? Куда и зачем он каждый день ходит в пять часов утра? За сколько разбирает автомат? И какой руководитель глава Ижевска Олег Бекмеметьев?
Об этом и многом другом вы сможете узнать из нашего радиоэфира.
Дмитрий Чистяков, замглавы администрации Ижевска рассказал по какой причине ушел из банковской сферы в социалку, за что он любит скандинавскую ходьбу и за сколько секунд он разбирает автомат?
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ИСТОЧНИК KP.RU
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