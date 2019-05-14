2019-05-14T16:59:52+03:00
Общество

Замглавы Ижевска рассказал, почему ушел из банковского бизнеса и каково ему работать с главой города

А еще, куда и зачем он каждый ходит в пять утра и за сколько разбирает автомат
Ирина БУРЦЕВА
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Во вторник, 14 мая, на радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM) (12+) заместитель главы Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков рассказал не только о работе, но и некоторых личных аспектах.

Например, почему он решил уйти из банковской сферы в кресло чиновника? Куда и зачем он каждый день ходит в пять часов утра? За сколько разбирает автомат? И какой руководитель глава Ижевска Олег Бекмеметьев?

Об этом и многом другом вы сможете узнать из нашего радиоэфира.

Дмитрий Чистяков, замглавы администрации Ижевска рассказал по какой причине ушел из банковской сферы в социалку, за что он любит скандинавскую ходьбу и за сколько секунд он разбирает автомат?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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