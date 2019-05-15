В Удмуртии сняли «торнадо»
В Удмуртии сняли «торнадо»! Конечно, это не атмосферный вихрь, который мы привыкли видеть по телевизору, но явление вполне похоже на мини-смерч. Завихрения пыли удалось увидеть в Сарапульском районе, между селом Тарасово и деревней Соколовка.
Напомним, что 14 мая в Удмуртии был сильный ветер. По прогнозам синоптиков, порывы ветра достигали 15-20 м/с.
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Издание National Geographic опубликовало снимки удмуртского школьника - на них он запечатлел очень редкое явление - туманный смерч.
Директор турагенства Ижевска увидел в Таиланде торнадо и даже снял его на видео. Смотрите его на нашем сайте.
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В Удмуртии засняли "торнадо".Автор видео: Сашка Красноперов (vk.com/tandem4ik)
ИСТОЧНИК KP.RU
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