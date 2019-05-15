15 Май 06:04 2019-05-15T09:59:10+03:00

И это уже не первый случай в республике

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В Удмуртии сняли «торнадо»! Конечно, это не атмосферный вихрь, который мы привыкли видеть по телевизору, но явление вполне похоже на мини-смерч. Завихрения пыли удалось увидеть в Сарапульском районе, между селом Тарасово и деревней Соколовка.

Напомним, что 14 мая в Удмуртии был сильный ветер. По прогнозам синоптиков, порывы ветра достигали 15-20 м/с.

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Издание National Geographic опубликовало снимки удмуртского школьника - на них он запечатлел очень редкое явление - туманный смерч.

Директор турагенства Ижевска увидел в Таиланде торнадо и даже снял его на видео. Смотрите его на нашем сайте.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/708743" frameborder="0"></iframe> В Удмуртии засняли "торнадо".Автор видео: Сашка Красноперов (vk.com/tandem4ik)

ИСТОЧНИК KP.RU