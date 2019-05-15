2019-05-15T09:59:10+03:00
Общество

В Удмуртии сняли «торнадо»

И это уже не первый случай в республике
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

В Удмуртии сняли «торнадо»! Конечно, это не атмосферный вихрь, который мы привыкли видеть по телевизору, но явление вполне похоже на мини-смерч. Завихрения пыли удалось увидеть в Сарапульском районе, между селом Тарасово и деревней Соколовка.

Напомним, что 14 мая в Удмуртии был сильный ветер. По прогнозам синоптиков, порывы ветра достигали 15-20 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Издание National Geographic опубликовало снимки удмуртского школьника - на них он запечатлел очень редкое явление - туманный смерч.

Директор турагенства Ижевска увидел в Таиланде торнадо и даже снял его на видео. Смотрите его на нашем сайте.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

В Удмуртии засняли "торнадо".Автор видео: Сашка Красноперов (vk.com/tandem4ik)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чемпионка мира Алина Загитова все-таки ответит за вождение без прав
В состав юниорской сборной России по биатлону вошли три спортсмена из Удмуртии
Иван Амбражук, замминистра здравоохранения Удмуртии, покидает свой пост
В Удмуртии начали выбирать дороги, которые отремонтируют в 2020 году
Удмуртские бабушки из Бураново отравили Сергею Лазареву видеопослание перед «Евровидением»
В Ижевске пропал молодой человек
В Ижевске пройдет третий городской забег в ползунках «Карапузы, на старт!»
Выкладку бордюров на улице Ленина в Ижевске прокомментировал начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии
После проверок на выявление незаконного оборота алкоголя в Удмуртии возбудили 15 уголовных дел
В Ижевске появится улица Ламшурская
На участке набережной Ижевска планируют создать пешеходную зону