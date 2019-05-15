2019-05-15T16:59:18+03:00
Общество

В Ижевске проходит акция для детей и подростков «Твой выбор»

Сотрудники полиции разъясняют законы и рассказывают о последствиях нарушения правил
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: предоставлено пресс-службойФото: предоставлено пресс-службой
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С 13 по 29 мая в Ижевском ЛО МВД России на транспорте проводится профилактическая акция «Твой выбор». Она направлена на предупреждение групповых преступлений с участием несовершеннолетних, предотвращение вовлечения их в деструктивную деятельность и проникновение в подростковую среду экстремистской идеологии.

- Мероприятия проводятся не только с детьми и подростками, но и с родителями. Проводятся беседы в школах и колледжах о соблюдении правил поведения на объектах железнодорожного транспорта, о незаконном обороте наркотиков. Кроме того, разъясняют законодательство. Например, какое наказание положено за ложные сообщения о минировании, за вандализм или иные проявления экстремизма, - сообщили в пресс-службе линейного отдела.

Кстати, детям рассказывают и о патриотизме. Например, сотрудники отделения по делам несовершеннолетних, ветераны Ижевского ЛО МВД России на транспорте присутствовали в качестве членов жюри в параде Победы в подшефной школе №10.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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