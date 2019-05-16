С 15 февраля 2020 года в Ижевске могут остановится примерно 2400 лифтов
Как заказать экспертизу своего лифта?
Фото: Архив
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В четверг, 16 мая, в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+) обсуждали тему замену старых лифтов. В студии председатель Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов УР» Александр Евсеев рассказал, как заказать экспертизу своего лифта? Как заменить лифт, если денег на счету дома не хватает? И будет ли массовая остановка лифтов в 2020 году?
С 15 февраля 2020 года в Ижевске могут остановится примерно 2400 лифтов
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ИСТОЧНИК KP.RU
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