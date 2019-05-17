2019-05-17T13:36:18+03:00
Общество

Удмуртские бабушки из Бураново отравили Сергею Лазареву видеопослание перед «Евровидением»

Финал пройдет 18 мая
Дарья ПОРСЕВАЭльмира Миргалимова
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Бабушки из Бураново (ранее «Бурановские бабушки») отправили Сергею Лазареву видеопослание. Напомним, что он выступит в финале «Евровидения» 18 мая.

Как рассказывают знаменитые бабушки, они знают и видели Сергея Лазарева.

- Будем болеть, хороший парень, - говорят бабушки.

- Кабы не уснуть, - смеется Граня Ивановна.

Галина Конева каждый год смотрит и записывает, какая страна и кто поет на «Евровидении». Не исключение и этот год.

- Многие говорят, мол, вот не выиграешь, то… или ты обязан выиграть. Я же считаю, что наш Сережа просто должен проявить себя и не бояться ничего. У нас было видеопослание, где у каждой из нас было свое пожелание ему. Я же сказала в видео только одно: «Сергей, не запнись!»

В видеопослании бабушки пожелали Сергею удачи и сказали, что вершины не сразу покоряются.

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"Бурановские бабушки" отправили Сергею Лазареву видеопослание перед финалом Евровидения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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