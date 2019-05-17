Удмуртские бабушки из Бураново отравили Сергею Лазареву видеопослание перед «Евровидением»
Бабушки из Бураново (ранее «Бурановские бабушки») отправили Сергею Лазареву видеопослание. Напомним, что он выступит в финале «Евровидения» 18 мая.
Как рассказывают знаменитые бабушки, они знают и видели Сергея Лазарева.
- Будем болеть, хороший парень, - говорят бабушки.
- Кабы не уснуть, - смеется Граня Ивановна.
Галина Конева каждый год смотрит и записывает, какая страна и кто поет на «Евровидении». Не исключение и этот год.
- Многие говорят, мол, вот не выиграешь, то… или ты обязан выиграть. Я же считаю, что наш Сережа просто должен проявить себя и не бояться ничего. У нас было видеопослание, где у каждой из нас было свое пожелание ему. Я же сказала в видео только одно: «Сергей, не запнись!»
В видеопослании бабушки пожелали Сергею удачи и сказали, что вершины не сразу покоряются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Сергей Лазарев в финале «Евровидения»!
- Солистка «Бурановских бабушек» побывала на программе Андрея Малахова «Привет, Андрей!».
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
"Бурановские бабушки" отправили Сергею Лазареву видеопослание перед финалом Евровидения.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»