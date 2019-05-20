Рамиль Сайфуллин стал главным тренером ХК «Ижсталь»
В новом сезоне хоккейную команду из Ижевска «Ижсталь» возглавит Рамиль Сайфуллин. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Отметим, что Рамиль Вильямович является выходцем из ижевской школы хоккея.
- За плечами которого великолепная карьера игрока и опыт тренерской работы в ведущих молодежных командах страны, - сообщили в пресс-службе.
Старшим тренером назначен Алексей Первушин из «Омских Ястребов» (МХЛ). Долгое время он работал вместе с Рамилем Сайфуллиным в таких командах, как «Беркуты Кубани» (Краснодар) и «Северские Волки» (Северская).
Ранее главными тренером был Игорь Кропотин. Он остается в тренерском штабе. А у его ассистента Алексея Вахрушева истек срок трудового договора.
КСТАТИ!
21 мая в программе «Беседка» на радио «КП-Ижевск» (107,6 FM)(12+) капитан команды «Ижсталь» Антон Кочуров. Поговорим о том, какие перспективы видит для развития команды и насколько оценивает шансы попасть в плей-офф? Почему снова решил вернуться в команду после ухода?
Начинаем в 14:03. Настраивайтесь на волну 107.6 FM или слушайте эфир в интернете.
Вопросы можно задать по тел. 94-50-94 или написать в Viber (номер 8-912-007-08-06).
ИСТОЧНИК KP.RU
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