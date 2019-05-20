Ижевчанка пыталась найти свою любовь на передаче «Одинокий папа мечтает познакомиться»

СЕГОДНЯ 14:41 2019-05-20T14:41:01+03:00

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39-летняя Наталья из Ижевске пыталась найти свою любовь на передаче телеканала «Ю» «Одинокий папа мечтает познакомиться» (16+). В последнем выпуске шоу 35-летний Василий из Тобольска пригласил ее в свой город, чтобы познакомить с семьей, а именно – с 8-летней дочерью Софией.

Василий встретил Наталью на автомобиле «УАЗ», чем шокировал женщину. А когда она увидела небольшой домик в частном секторе города, вовсе была напугана. Еще больше испортила впечатление мама Василия, которая тут же стала разговаривать с «будущей невесткой».

Фото: скриншот видео

Однако потом лед между Василием и Натальей растопила сауна. Будут ли они вместе? И смогут ли ужиться? Узнаете в передаче.

ОДИНОКИЙ ПАПА МЕЧТАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ 10 ВЫПУСК, 2 СЕЗОН.Смотреть Одинокий папа мечтает познакомиться онлайн - https://www.u-tv.ru/shows/odinokiy-papa-mechtaet-poznakomitsya/ #одинокийпапа #отцы #семья Антон, одинокий папа из Минска, каждый день окружен красотками, ведь он тренер фитнес-бикини. Вот только найти среди обворожительных женщин ту самую, что покорит два мужских сердца его и 10-летнего сына Жени, он никак не может. Быть может, чудо случится на проекте? На это же рассчитывает и Василий, который вот уже 6 лет один воспитывает свою маленькую принцессу Софию. Он окружил девочку лаской и заботой и мечтает найти для нее идеальную маму. Любящую, нежную и с огоньком в глазах. http://u-tv.ru http://vk.com/uchannelrussia http://instagram.com/uchannelrussia https://ok.ru/uchannelrussia http://facebook.com/uchannelrussia https://twitter.com/uchannelrussia

ИСТОЧНИК KP.RU