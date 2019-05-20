Ижевск занял 11 место в рейтинге «хамских» городов России

20 Май 16:53 2019-05-20T20:04:30+03:00

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Агентство ZOOM MARKET провело социологический опрос в мае 2019 года для выявления самых «хамских» городов России. Респондентам задавали вопросы: вы часто сталкиваетесь с хамством? Где чаще всего вам хамят? Вы сами часто хамите?

Ижевск оказался на 11-м месте среди 27 городов. В лидерах – Пермь, Челябинск и Саратов. А самые вежливые люди живут в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Как рассказал коммерческий директор агентства, чаще всего россиянам хамят: в магазинах и на рынках (38%), в точках общественного питания (23%), на улице (19%), в транспорте (16%) и в муниципальных учреждениях (4%).

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«Мату - мат»

Общественная палата Ижевска объявила город территорией, свободной от мата. Получится ли это сделать - мы рассуждали на радио «КП-Ижевск» (107,6 FM) c кандидатом филологических наук Виктором Чулковым, психологом Сергеем Субботиным и членами Общественной палаты Ижевска Александром Бадицей и Аделем Шариповым. Что из этого вышло - слушайте подкаст.

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ИСТОЧНИК KP.RU