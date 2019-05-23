Последствия ливня в Ижевске: затопленные улицы, протекающий подъезд и проблемы с транспортом
В четверг, 23 мая, в Ижевске начался сильный дождь. В частности, как сообщают пользователи социальных сетей, затопило дорогу на улице Кирова, на улице Нижняя и 30 лет Победы.
- 30 лет Победы плывет так, что люди не могут перейти проезжую часть. Троллейбусы в сторону Металлурга стоят. Трамваи у «Океана» в сторону центра стоят, - написала в ИГГС Анастасия.
Фото: Anastasia Yachmenkova
По сообщениям ИжГЭТ, из-за скопления дождевой воды нет движения троллейбусов 6 и 9 маршрутов, а также 10 трамвая на перекрестке улиц Ленина и Халтурина.
Кроме того, топит подъезд дома на улице Ворошилова, начиная с 9 этажа.
Фото: Павел Голубев в ИГГС
Фото: Павел Голубев в ИГГС
- ТСЖ говорят машины нет, как освободится приедут, - пишет Павел.
Судя по прогнозу, дождь продлится еще всю ночь. Предварительный прогноз на завтра, 24 мая, немного радует – до +9 и без осадков.
Из-за сильного ливня в Ижевске затопило подъезд.Видео: Павел Голубев (vk.com/id93473859) в ИГГС
ИСТОЧНИК KP.RU
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