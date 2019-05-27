Усиление ветра ожидается в Удмуртии 27 мая
Как сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии со ссылкой на республиканский Гидрометцентр, сегодня, в понедельник, 27 мая, днем в регионе и городе Ижевске ожидаются грозы. Возможно локальное усиление юго-западного ветра порывами до 15-20 м/с.
Жителям рекомендуется сохранять осторожность, следить за передаваемой информацией и закрыть окна в помещениях. Автолюбителям напоминают о важности сохранения скоростного режима на дорогах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Инстаграме появилось видео, где во время выступления Алины Загитовой началось землетрясение (Подробнее)
В ближайшие годы «рыжие хвосты» от завода в Ижевске должны исчезнуть (Подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»