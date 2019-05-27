Усиление ветра ожидается в Удмуртии 27 мая

СЕГОДНЯ 06:17 2019-05-27T06:17:41+03:00

В республике возможны дожди и грозы

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Как сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии со ссылкой на республиканский Гидрометцентр, сегодня, в понедельник, 27 мая, днем в регионе и городе Ижевске ожидаются грозы. Возможно локальное усиление юго-западного ветра порывами до 15-20 м/с.

Жителям рекомендуется сохранять осторожность, следить за передаваемой информацией и закрыть окна в помещениях. Автолюбителям напоминают о важности сохранения скоростного режима на дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU