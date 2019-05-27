Телефонные мошенники похитили у ижевчанки более 140 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 06:52 2019-05-27T06:52:43+03:00

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Пресс-служба Управления МВД по Ижевску сообщила о расследовании очередного уголовного дела, связанного с мошенничеством по телефону. На этот раз жертвой стала 54-летняя жительница Ижевска.

Потерпевшая оставила на интернет-сайте одного из банков заявку на получение кредита. Вскоре на ее мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником этого банка. Он сообщил, что заявка одобрена, но клиентка должна оплатить за транзакцию комиссию. Звонивший назвал номер счета, и женщина перевела названную ей сумму.

Затем потерпевшей позвонили снова, на этот раз голос был женский. Мошенница сказала, что также нужно оплатить услуги куртера. Потерпевшая вновь перечислила средства. В ответ ей сообщили, что платеж не прошел, и женщина перевела деньги в третий раз.

В общей сложности мошенники выманили у доверчивой ижевчанки более 140 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU