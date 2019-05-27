В Ижевске на два дня отключат вещание телерадиопрограмм

СЕГОДНЯ 07:19 2019-05-27T07:19:11+03:00

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В течение двух дней, 28 и 29 мая на антенно-мачтовом сооружении на ул. Песочная, 17 пройдут технические работы, об этом предупреждают на сайте Администрации Ижевска. Проводиться они будут с 8.00 до 15.00. В связи с этим будет произведено внеплановое отключение передающего оборудования.

Временно прекратится вещание телерадиопрограмм Маяк, Радио России + ГТРК Удмуртия, Вести ФМ, Радио Вера, Детское радио, Радио Energy, Камеди радио, Радио Звезда, Радио Адам, Моя Удмуртия, МИР, Радио город FM, Радио Шансон, Наше радио, Русское радио, Ди FM, Город радио FM, Максимум радио, Комсомольская правда, ТНТ, Дисней, Че, Радио дача.

За дополнительной информацией можно обратиться в Филиал «Удмуртский РРТПЦ» по телефону 50-49-50.

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ИСТОЧНИК KP.RU