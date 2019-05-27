В Удмуртии увеличилась заболеваемость животных бешенством

СЕГОДНЯ 07:55 2019-05-27T07:55:42+03:00

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Уже 22 случая бешенства зарегистрировано в нашем регионе с начала года, об этом сообщается на официальном сайте Главного управления ветеринарии по Удмуртской Республике. Это больше, чем за аналогичный период 2018 года – тогда насчитывалось 14 случаев заболевания животных. Причем, много случаев регистрировалось именно в городской черте, участились выходы обитателей леса в населенные пункты.

Заболевание выявлено в Увинском, Воткинском, Завьяловском, Кизнерском, Можгинском, Алнашском, Игринском, Шарканском, Сарапульском, Граховском, Каракулинском, Вавожском, Глазовском, Сюмсинском районах.

Как сообщает ведомство, основной процент носителей смертельной инфекции на сегодняшний день составляют дикие звери – в 12 случаях бешенство обнаружено у лисиц и лосей. Заболело также 10 домашних животных – кошки, собаки и одна корова.

В 11 случаях больные животные контактировали с людьми. Всем пострадавшим оказана помощь и введена вакцина прошли курс антирабической помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU