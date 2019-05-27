Как животные в зоопарке Ижевска переживают дожди?
Каждый день в Ижевске последнюю неделю то моросит, то льет дождь. Как обитатели зоопарка Удмуртии переносят непогоду, рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
Например, альпака не обращает внимания на дождь, она спокойно прогуливается по вольеру. А вот харза, в отличие от многих обитателей зоопарка, предпочитает не мочить свою шерстку под ливнем и прячется в домике.
Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
Самыми брутальными под дождем выглядят волк, лев и… павлин – для них непогода не преграда, чтобы наслаждаться происходящим вокруг.
Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
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ИСТОЧНИК KP.RU
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