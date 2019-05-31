2019-05-31T16:36:32+03:00
Общество

Уроженка Ижевска пытается доказать, что беременна от Прохора Шаляпина

Ради этого она пришла на передачу «На самом деле»
Ирина БУРЦЕВА
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Страсти вокруг любовных романов Прохора Шаляпина не утихают. Почти год он встречается с Виталиной Цымбалюк-Романовской, но тут его бывшая возлюбленная Татьяна Гудзева заявила, что ждет ребенка от певца. Чтобы добиться правды, уроженка Ижевска даже пришла на передачу «На самом деле» (16+).

- Прохор обещал все рассказать Виталине. Но так и не сдержал слово. Поэтому я решила прийти на передачу. Решила рассказать всю правду. Да, у меня уже идет восьмой месяц беременности, - рассказала в эфире Татьяна Гудзева.

Кроме того, говорили о том, что Прохор тайно приезжал в Ижевск к Татьяне. Из-за деликатного положения девушки, ее нельзя было подключать к детектору лжи, но проверили ее маму. Та заявила, что на протяжении года у ее дочери были и другие мужчины.

Что показала проверка на детекторе лжи? Действительно ли Татьяна беременна от Прохора? Узнаете в передаче.

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- В ток-шоу на Первом канале «На самом деле» решили разобраться в личной жизни певца Прохора Шаляпина (в очередной раз). И на съемки приехал мужчина из Ижевска, который утверждает, что дочь невесты Прохора от него. Так ли это.

Соперница пианистки: Я беременна от Прохора! На самом деле. Самые драматичные моменты выпуска от 30.05.2019.Смотрите самые эмоциональные эпизоды выпуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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