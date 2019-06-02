Акция «Детская улица здоровья» впервые прошла в Ижевске
В День защиты детей, 1 июня, в Ижевском зоопарке открылась «Детская улица здоровья». О работе мобильной площадки сообщили пресс-службы Минздрава Удмуртии и самого зоопарка. Мероприятие состоялось в рамках Года здоровья и прошло в Ижевске впервые.
На площадке рядом с игровой зоной собрались детские врачи и медицинские работники узкого профиля: терапевты, психологи, детские офтальмологи, ортопеды, врачи-диетологи, стоматологи.
Родители и ребята могли пообщаться со специалистами, задать интересующие вопросы без записи в поликлинику, получить индивидуальную консультацию и даже пройти элементарную диагностику.
С детьми провели веселые игры и познавательные мастер-классы: научили правильно чистить зубы и оказывать первую помощь. Также в зоопарке открыл свою работу сенсорный сад.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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