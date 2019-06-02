В Ижевске проверят систему оповещения
Жителей просят не волноваться
Сирены заработают в среду, 5 мая
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В среду, 5 июня, в Ижевске пройдет очередная проверка системы оповещения. Об этом сообщается на сайте городской Администрации.
В 9:05 заработают электросирены и начнется передача текстового сообщения о технической проверке системы. Это плановое мероприятие, органы местного самоуправления просят горожан сохранять спокойствие.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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