В Ижевске проверят систему оповещения

СЕГОДНЯ 09:23 2019-06-02T09:23:44+03:00

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В среду, 5 июня, в Ижевске пройдет очередная проверка системы оповещения. Об этом сообщается на сайте городской Администрации.

В 9:05 заработают электросирены и начнется передача текстового сообщения о технической проверке системы. Это плановое мероприятие, органы местного самоуправления просят горожан сохранять спокойствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU