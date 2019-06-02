2019-06-02T09:23:44+03:00
Общество

В Ижевске проверят систему оповещения

Жителей просят не волноваться
Екатерина АРДАШЕВА
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Сирены заработают в среду, 5 маяСирены заработают в среду, 5 мая
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В среду, 5 июня, в Ижевске пройдет очередная проверка системы оповещения. Об этом сообщается на сайте городской Администрации.

В 9:05 заработают электросирены и начнется передача текстового сообщения о технической проверке системы. Это плановое мероприятие, органы местного самоуправления просят горожан сохранять спокойствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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