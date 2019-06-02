В Удмуртии День защиты детей отпраздновало около 20 тыс. человек
Мероприятия в Ижевске посетило 12 тыс. человек
Фото: pixabay.com
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Количество участников праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей, составило около 20 тыс. человек по республике и около 12 тыс. человек в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.
Охрану общественного порядка 1 июня осуществляли сотрудники полиции, частных охранных предприятий и народные дружинники. Также с людьми работали волонтеры. Празднование в республике прошло спокойно, без нарушений и происшествий.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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