2019-06-02T11:11:51+03:00
Общество

В Удмуртии День защиты детей отпраздновало около 20 тыс. человек

Мероприятия в Ижевске посетило 12 тыс. человек
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Количество участников праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей, составило около 20 тыс. человек по республике и около 12 тыс. человек в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

Охрану общественного порядка 1 июня осуществляли сотрудники полиции, частных охранных предприятий и народные дружинники. Также с людьми работали волонтеры. Празднование в республике прошло спокойно, без нарушений и происшествий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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