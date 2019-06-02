2019-06-02T12:28:19+03:00
Спорт

Ижевские школьники представят Удмуртию на Всероссийском турнире «Белая ладья»

В этом году известнейшим соревнованиям по шахматам исполняется 50 лет
Екатерина АРДАШЕВА
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Удмуртию на соревнованиях представляет совсем молодая командаУдмуртию на соревнованиях представляет совсем молодая командаФото: Сергей ГРАЧЕВ
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В субботу, 1 июня, в оздоровительном комплексе «Дагомыс» города Сочи состоялось торжественное открытие финала 50-х Всероссийских соревнований «Белая ладья». Об этом сообщается на сайте Российской Шахматной Федерации.

От Удмуртии на финал приехала команда Лицея № 41 из Ижевска. В ней четыре участника: Арсений Девятых, Яков Харин, Владимир Недорезов и Александра Иванова. Ребята одержали победу на региональных соревнованиях, которые проходили в столице Удмуртии с 26 по 28 февраля 2019 г., и завоевали право представлять республику на Всероссийском турнире.

- От нас поехала очень молодая команда, они пока в фаворитах не числятся, поэтому хочется им пожелать отдохнуть, хорошо сыграть и набраться массы впечатлений, - прокомментировал исполнительный директор шахматной федерации Удмуртской Республики Александр Ватлин. – Всего в соревнованиях участвуют 26 иностранных команд и 80 российских, состав очень мощный, большой. Программа соревнований очень разнообразная.

Президент России Владимир Путин направил участникам, организаторам и гостям «Белой ладьи» приветственную телеграмму.

- В нашей стране шахматы всегда пользовались особой популярностью, - сообщил в своем послании глава государства. - Мы по праву гордимся именами выдающихся представителей отечественной шахматной школы, которые своими триумфальными победами и достижениями прославили её на весь мир. Большой вклад в развитие шахмат в России внёс знаменитый турнир «Белая ладья», отмечающий в нынешнем году своё 50-летие. Для многих его участников он стал значимой вехой на пути к будущим успехам, позволил им впервые заявить о себе, набраться соревновательного опыта.

Организаторы турнира поприветствовали участников и гостей. Вечер завершился яркой концертной программой.

Также сообщается, что финальный турнир пройдет в 11 туров, первый из которых состоится в воскресение, 2 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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