СЕГОДНЯ 15:32 2019-06-03T15:32:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Достаточно теплая погода, которая сейчас в Ижевске, повлияла на жизнь обитателей зоопарка. Нет, им не плохо. Они наоборот наслаждаются солнцем. Гордые львы, например, не боятся лучей и гордо сидят в вольере. Пингвины, как и морские котики, плескаются в воде. Птица распушают свои хвосты и поют песни.

«Комсомолка» сходила в зоопарк и проведала питомцев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/712524" frameborder="0"></iframe> Как животные в зоопарке Ижевска переживают жару.Видео: Архив редакции

ИСТОЧНИК KP.RU