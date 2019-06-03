Как животные в зоопарке Ижевска переживают жару
Львы гордо сидят под солнышком, а пингвины плескаются в бассейне
Фото: vk.com/club_udm_zoo
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Достаточно теплая погода, которая сейчас в Ижевске, повлияла на жизнь обитателей зоопарка. Нет, им не плохо. Они наоборот наслаждаются солнцем. Гордые львы, например, не боятся лучей и гордо сидят в вольере. Пингвины, как и морские котики, плескаются в воде. Птица распушают свои хвосты и поют песни.
«Комсомолка» сходила в зоопарк и проведала питомцев.
Как животные в зоопарке Ижевска переживают жару.Видео: Архив редакции
ИСТОЧНИК KP.RU
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