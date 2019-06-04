2019-06-04T06:55:50+03:00
Общество

Противопожарный режим в лесах Удмуртии будет действовать все лето

Запрет на разведение костров продлен до 1 сентября
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Разводить огонь в удмуртских лесах теперь запрещено вплоть до 1 сентября. Постановление, подписанное председателем Правительства республики Ярославом Семеновым, появилось на официальном сайте Главы и Правительства Удмуртии.

Согласно данному документу, срок введенного с 7 мая особого противопожарного режима в лесах региона продлен до 1 сентября. На весь период запрещается разведение костров в лесных массивах. За нарушение частным лицам грозит штраф до 4 тыс. руб., должностным лицам – до 30 тыс. руб., юридическим лицам – до 400 тыс. руб.

Отслеживать нарушения будет специальный патруль; продолжатся круглосуточные дежурства пожарно-химических станций и диспетчерских служб Минприроды.

Также до 30 июня особый противопожарный режим сохраняется и вне лесного фонда Удмуртии: запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой травы даже на дачных участках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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