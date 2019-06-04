В Ижевске на трамвайные пути упало дерево

СЕГОДНЯ 07:52 2019-06-04T08:01:42+03:00

До устранения неполадок трамваи перенаправлены по другим маршрутам Фото: Архив КП

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Утром, во вторник, 4 июня, на улице Льва Толстого в Ижевске остановились трамваи. Движение нарушило дерево, упавшее на путях. Вероятно, его свалило ветром, об усилении которого предупреждало накануне МЧС. О происшествии сообщила пресс-служба ИжГЭТ.

До устранения неполадок пришлось перенаправить трамваи 2, 7 и 9 маршрутов по другим путям. Движение было организовано:

- 2 маршрут: ул.Промышленная - ул.Ленина - Восточный посёлок - ул.Тимирязева - Буммаш (по 8 маршруту);

- 7 маршрут: Буммаш - ул.Тимирязева - Восточный посёлок - ул.Ленина - Центр - ул.К.Маркса - ул.Кирова - гор.Металлургов;

- 9 маршрут: ул.Московская - ул.К.Маркса - Центр - ул.Ленина - Восточный посёлок - ул.Тимирязева - Буммаш.

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ИСТОЧНИК KP.RU