2019-06-04T17:00:41+03:00
Общество

Нужно ли будет платить налог на теплицы?

Разбираемся с председателем Союза садоводческих товариществ Удмуртии
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Не так давно среди садоводов прошел тревожный слух, что в каких-то регионах местные власти требуют оформлять теплицы как недвижимость и платить за них налог. Как рассказала председатель Союза садоводческих товариществ Удмуртии Ольга Залазаева в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+), это глупый фейк.

- Хотелось бы успокоить жителей. Смотрите, необходимо ставить на кадастровый учет только землю и дом. Не теплицы, не хозяйственные постройки, ничего другого. Это все временные объекты, которые не стоят на фундаменте. А значит, и налога на них не будет, - рассказала Ольга Залазаева.

Да, есть исключения, но они касаются промышленных предприятий, которые используют большие теплицы.

Кстати, а что касается ремонта дорог к СНТ? Кто освобожден от налога на участок? И кто должен вывозить мусор с садоогородов? Слушайте в нашем эфире.

Ольга Залазаева, председатель Союза садоводческих товариществ УР о том, надо ли платить налог на теплицы, за чей счет будут строить дороги на СНТ и почему половина массивов не заключили договор на вывоз мусора?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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