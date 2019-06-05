2019-06-05T13:52:07+03:00
Общество

«Мои пятеро детей не рассказывают, что они дети министра»: откровения министра соцполитики Удмуртии

Верит ли она в судьбу? И какие есть семейные традиции?
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Министр социальной политики и труда Удмуртии Татьяна Чуракова дала откровенное интервью радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+). Отметим, что Татьяна Юрьевна не любит рассказывать о своей жизни, больше предпочитая говорить о работе.

Тем не менее, у министра удалось узнать, что самое сложное в воспитании пятерых детей? Как семья отнеслась к новой должности Татьяны Юрьевны? Какие есть семейные традиции? Об этом и многом другом вы сможете узнать в нашем эфире.

Министр социальной политики и труда УР Татьяна Чуракова: "Мои пятеро детей не рассказывают, что они дети министра"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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