«Мои пятеро детей не рассказывают, что они дети министра»: откровения министра соцполитики Удмуртии
Министр социальной политики и труда Удмуртии Татьяна Чуракова дала откровенное интервью радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+). Отметим, что Татьяна Юрьевна не любит рассказывать о своей жизни, больше предпочитая говорить о работе.
Тем не менее, у министра удалось узнать, что самое сложное в воспитании пятерых детей? Как семья отнеслась к новой должности Татьяны Юрьевны? Какие есть семейные традиции? Об этом и многом другом вы сможете узнать в нашем эфире.
Министр социальной политики и труда УР Татьяна Чуракова: "Мои пятеро детей не рассказывают, что они дети министра"
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ИСТОЧНИК KP.RU
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