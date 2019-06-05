2019-06-05T14:36:23+03:00
Происшествия

Две девочки смогли выследить развратника из Удмуртии

Теперь следователи ищут всех пострадавших от рук мужчины
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: www.demorgen.bФото: www.demorgen.b
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Жителя Удмуртии подозревают в совершении развратных действий по отношению к двум девочкам в Агрызе. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану, 31-летний мужчина приехал 2 июня в соседнюю республику и в лесопосадке встретил двух девочек 14 и 12 лет.

- Попросил снять его на камеру телефона. Во время съемки злоумышленник совершил в отношении девочек развратные действия, после чего потерпевшие выбросили телефон и убежали, - сообщили в пресс-службе.

Когда девочки пришли домой, то рассказали обо всем родителям. Те обратились в полицию. В тот же день, уже во время прогулки, дети заметили на улице того самого развратника. Проследили за ним и запомнили номер автомобиля.

- В результате 4 июня мужчина был задержан в Удмуртии. От дачи показаний он отказался. В ходе обыска у мужчины изъят телефон с записью совершенного преступления, - уточнили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК РФ («развратные действия»).

ВАЖНО!

Гражданам, располагающим сведениями о возможной причастности мужчины к совершению аналогичных преступлений, следует обратиться в правоохранительные органы по телефонам: 8(85551) 2-25-41; 8(85551) 2-51-03.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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