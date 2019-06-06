Родители записали для выпускников рэп

СЕГОДНЯ 13:53 2019-06-06T16:20:29+03:00

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Родители выпускников лицея №41 в Ижевске записали для своих детей целый музыкальный клип. Они не только внешне перевоплотились в рэперов, но и зачитывают песни, как профессионалы.

«Школьные годы, как миг пробежали. Были первоклашки – выпускниками стали! Сами можете теперь решать задачи. Сами вы должны за хвост поймать удачу. Все, что учили, вам пригодится! Помни – sin 90=1»

Коллектив родителей настолько зажигательно исполняет песню, что хочется им подпевать!

Напомним, что это не в первый раз, когда взрослые дарят необычные подарки для своих детей на выпускной. Причем кажется, для лицея №41 это становится доброй традицией. В 2015 году отцы перевоплотились - солидные 40-летние мужчины на время сменили деловые костюмы на толстовки с капюшонами, начитали рэп о своей бурной молодости и сняли пародию на клип Тимати «Слышь, ты чё такая дерзкая, а?». Смотрите видео, которое взорвало Интернет, на нашем сайте.

Клип родители-выпускникам 2019. Лицей 41 Ижевск.

ИСТОЧНИК KP.RU