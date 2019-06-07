Как ижевчанам выиграть билеты на Главное приключение года – НАШЕСТВИЕ?

СЕГОДНЯ 14:09 2019-06-07T14:09:28+03:00

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Это лето будет жарким и не потому, что синоптики обещали. С 19 по 21 июня в Большом Завидово пройдет ежегодный крупнейший в России рок-фестиваль под открытым небом – НАШЕСТВИЕ!

С 10 по 21 июня НАШЕ Радио в Ижевске (103,8 ФМ, 12+) будет разыгрывать среди своих слушателей билеты на фестиваль. Хотите их выиграть? Мы расскажем вам как!

Внимательно слушайте по будням «НАШЕ Утро» с 07:00 до 08:00 и «БезОбеда Шоу» с 12:00 до 13:00 и участвуйте в играх. Телефон студии – 945-055, Viber 8-912-007-08-01.

Организатор розыгрыша: ИП Власова Анастасия Сергеевна.

Сроки проведения мероприятия с 10.06.19 – 21.06.19.

Подробная информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в группе ВК «НАШЕ Радио Ижевск».

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18+

НАШЕСТВИЕ - твое главное приключение года.19, 20 и 21 июля 2019 года НАШЕСТВИЕ 2019 Билеты: nashestvie.ru

ИСТОЧНИК KP.RU