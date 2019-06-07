«Тебе, Россия, посвящается!»: «Большой хоровой собор» пройдет в Ижевске

СЕГОДНЯ 15:14 2019-06-07T15:14:05+03:00

«Большой хоровой собор» пройдет возле Свято-Михайловского собора во второй раз Фото: Диля Ахмадишина

Изменить размер текста: A A

Традиционный музыкальный праздник состоится 11 июня с 20:00 до 21:30 на площади у Свято-Михайловского собора и будет посвящен 100-летию Михаила Калашникова Об этом сообщается в программе мероприятий к празднованию Дня города и Дня России в Ижевске.

Аналогов этому духовному концерту нет во всей России. Возле православного храма одновременно соберутся несколько сотен музыкантов, чтобы исполнить произведения русских, советских и современных композиторов - Пахмутовой, Крылатова, Шендерёва.

В финале праздника под колокольный звон по традиции прозвучит «Славься» Глинки в исполнении Большого сводного хора и оркестра народных инструментов «Золотая мелодия».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сколько стоит прокатиться на теплоходе в Ижевске? (Подробнее)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Большой хоровой собор - 2018 в Ижевске.В Ижевске на площади перед Михаило-Архангельским собором 11.06.18 прошёл праздник музыки Большой хоровой собор - Тебе, Россия, посвящается! , в котором приняли участие профессиональные хоровые коллективы Удмуртской Республики и Ижевска, оркестр и детский сводный хор детских школ искусств города.

ИСТОЧНИК KP.RU