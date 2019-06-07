Полиция задержала в Ижевске мужчину, подозреваемого в насилии над ребенком
Некоторое время назад в социальных сетях Ижевска появилась информация о мужчине, подвергшем насилию девочку. Это произошло 5 июня в лесопосадке по улице Труда.
Отклик на сообщение пошел крайне серьезный и быстро породил множество домыслов. К счастью, теперь встревоженные ижевчане могут успокоиться: злоумышленник пойман.
Как сообщила пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, сотрудники полиции задержали 19-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Возбуждено уголовное дело, о подробностях преступления пока не сообщается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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