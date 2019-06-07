От укусов клещей в Ижевске пострадало более 5 тысяч человек

СЕГОДНЯ 17:05 2019-06-07T17:05:40+03:00

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Сезон активности клещей в Удмуртии в полном разгаре. С начала весны в больницы обратилось уже 7982 человека, обнаруживших на себе этих неприятных паразитов. Как сообщает пресс-служба республиканского Управления Роспотребнадзора, это на 11,2% больше, чем за тот же период прошлого года.

Возбудитель энцефалита выявлен в 4,5% исследованных клещей, боррелиоза – в 43,4%.

Больше всего от укусов клещей пострадали жители Ижевска. В этом году количество ижевчан, подвергшихся нападению клещей составило 5 230 человек, и эта цифра также намного больше, чем в прошлом году, когда за аналогичный период было зарегистрировано 3519 укушенных.

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ИСТОЧНИК KP.RU