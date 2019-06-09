На Ижевском оружейном заводе планируют создать высокотехнологичный проект
На Ижевском оружейном заводе планируют создать высокотехнологичный проект.
Своим примером решения вопроса экономики поделился Волгоградский общественник Дмитрий Любитенко. Порталу "ВолгаПромЭксперт" он рассказал, как поможет пустующим промышленным территориям - переформатизация (изменить формат представления каких-либо данных. Прим.ред.)
Администрация нашего региона уже разрабатывает предложения по переформатированию старинных цехов и созданию на территории завода современных пространств с новыми рабочими местами на технико-внедренческих производствах. И это является ярким примером взаимодействия бизнеса и власти.
Если власти города смогут адаптировать здание завода к новой экономике, то это поспособствует прорывом для развития всего региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU