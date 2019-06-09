СЕГОДНЯ 09:49 2019-06-09T09:52:45+03:00

Будет создано пространство для рабочих мест и сохранена историческая атмосфера

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На Ижевском оружейном заводе планируют создать высокотехнологичный проект.

Своим примером решения вопроса экономики поделился Волгоградский общественник Дмитрий Любитенко. Порталу "ВолгаПромЭксперт" он рассказал, как поможет пустующим промышленным территориям - переформатизация (изменить формат представления каких-либо данных. Прим.ред.)

Администрация нашего региона уже разрабатывает предложения по переформатированию старинных цехов и созданию на территории завода современных пространств с новыми рабочими местами на технико-внедренческих производствах. И это является ярким примером взаимодействия бизнеса и власти.

Если власти города смогут адаптировать здание завода к новой экономике, то это поспособствует прорывом для развития всего региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU