Участники известных телепроектов выступят на Дне города в Ижевске
12 июня участники известных телепроектов: шоу "Голос", "Песни", "Ну-ка, все вместе" соберутся вместе на одной сцене в Ижевске на Дне города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Программа «Удмуртские звезды» объединит следующих исполнителей:
Марк Юсим — лауреат международного конкурса «Новая волна» в Юрмале, участник телепроекта "Голос", победитель фестиваля «Усадьба Джаз»;
Светлана Сыропятова — участница телепроекта "Голос". Солистка театра «Градский холл», педагог в школе музыки MEZZO;
Алина Чувашова — участница телепроекта "Голос" на Первом канале
Дмитрий Пермяков — участник телепроекта «Голос» на «Первом канале» и шоу песни на "ТНТ"
Сандухт Матевосян — участница шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале РОССИЯ 1. Участвовала в телепроектах «X-фактор» и «Танцы со звездами».
ИСТОЧНИК KP.RU
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