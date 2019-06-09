2019-06-09T14:25:58+03:00
Общество

Участники известных телепроектов выступят на Дне города в Ижевске

Выступление стартует на набережной в 20:00 и будет предварять концерт Кристины Орбакайте.
Эльмира Миргалимова
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12 июня участники известных телепроектов: шоу "Голос", "Песни", "Ну-ка, все вместе" соберутся вместе на одной сцене в Ижевске на Дне города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Программа «Удмуртские звезды» объединит следующих исполнителей:

Марк Юсим — лауреат международного конкурса «Новая волна» в Юрмале, участник телепроекта "Голос", победитель фестиваля «Усадьба Джаз»;

Светлана Сыропятова — участница телепроекта "Голос". Солистка театра «Градский холл», педагог в школе музыки MEZZO;

Алина Чувашова — участница телепроекта "Голос" на Первом канале

Дмитрий Пермяков — участник телепроекта «Голос» на «Первом канале» и шоу песни на "ТНТ"

Сандухт Матевосян — участница шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале РОССИЯ 1. Участвовала в телепроектах «X-фактор» и «Танцы со звездами».

ИСТОЧНИК KP.RU

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