Председатель объединения советов домов Удмуртии прокомментировал новую строку в платежке

СЕГОДНЯ 17:17 2019-06-10T17:20:24+03:00

А также говорим о порядке перевода в нежилые помещения

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10 июня в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 FM) (12+) был председатель объединения советов домов Удмуртии Александр Евсеев.

Он прокомментировал слухи о появлении новой строки «Страхование жизни» в платежке. Также обсудили изменения, касающиеся порядка перевода жилого помещения в нежилое.

Об этом и многом другом вы сможете узнать в нашем эфире.

Появится ли в августе в платежках за ЖКХ строка "Страхование жилья?" 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU