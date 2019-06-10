Председатель объединения советов домов Удмуртии прокомментировал новую строку в платежке
А также говорим о порядке перевода в нежилые помещения
Фото: Сергей Грачев
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10 июня в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 FM) (12+) был председатель объединения советов домов Удмуртии Александр Евсеев.
Он прокомментировал слухи о появлении новой строки «Страхование жизни» в платежке. Также обсудили изменения, касающиеся порядка перевода жилого помещения в нежилое.
Об этом и многом другом вы сможете узнать в нашем эфире.
Появится ли в августе в платежках за ЖКХ строка "Страхование жилья?"
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ИСТОЧНИК KP.RU
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