Основателю Корпорации «Центр» Сергею Ощепкову присвоили звание «Почетный гражданин Ижевска»

СЕГОДНЯ 16:01 2019-06-12T16:01:48+03:00

Изменить размер текста: A A

12 июня в городской администрации состоялось вручение награды «Почетный гражданин Ижевска». Звание присвоили основателю Корпорации «Центр» Сергею Ощепкову и директору гуманитарно-юридического лицея Ижевска Надежде Заварзиной.

Сергей Федорович Ощепков ушел из жизни 7 августа 2018 года. Он известен как основатель Корпорации «Центр», межрегиональной сети магазинов бытовой техники и электроники. Также он основал сеть магазинов мебели и товаров для дома «Сэлдом», мебельную фабрику «Комфорт-S», медиагруппу «Центр», стал инициатором строительства в Ижевске торговых центров «Петровский», «Сигма», «КИТ». Активно занимался благотворительностью, помогал в строительстве Свято-Михайловского собора и других храмов Ижевска и Удмуртии, возродил и поддерживал ижевскую Шахматную школу. Поддерживал благотворительные проекты Корпорации «Центр» и медиагруппы «Центр».

Вручали почетную награду глава города Олег Бекмеметьев и председатель Гордумы Олег Гарин ФОТО: Диля Ахмадишина

Решение о присвоении соответствующего звания Сергею Ощепкову было принято 25 апреля 2019 года. Парламентарии отметили огромный вклад бизнесмена и мецената в экономическое, социальное и культурное развитие столицы Удмуртии и решили наградить его посмертно. В День города награду из рук Главы города Олега Бекмеметьева и председателя Гордумы Олега Гарина получила супруга Сергея Федоровича, Галина Ощепкова.

– Я благодарна за ваше решение присвоить Сергею Федоровичу звание Почетного гражданина Ижевска. К огромному сожалению, он не успел получить эту награду лично. Печально осознавать, что он ушел так рано и не успел сделать еще много важных, полезных, добрых дел. Он всегда ставил на первое место людей – сотрудников своей компании, наших покупателей и наш родной Ижевск, город, в котором мы родились и живём. Ему важно было знать, что он всё делает правильно, меняя жизни ижевчан к лучшему. И звание Почетного гражданина – лучшее тому подтверждение, – отметила Галина Ощепкова.

Гуманитарно-юридическим лицеем Надежда Заварзина руководит более 20 лет ФОТО: Диля Ахмадишина

Еще одну награду получила директор гуманитарно-юридического лицея №86 Надежда Заварзина. С 2013 года лицей ежегодно входит в список «500 лучших школ России», в 2014 и 2016 годах становился лауреатом конкурсов «100 лучших лицеев России». С 2015 года школа является опорной площадкой Минобразования Удмуртии по внедрению информационных технологий в образовательный процесс и развитию робототехники. Ученики лицея показывают высокие результаты на ЕГЭ, являются победителями олимпиад и конкурсов различного уровня.

Отметим, что сама Надежда Заварзина удостоена званий «Заслуженный работник народного образования Удмуртии» и «Народный учитель Удмуртии». Она руководит лицеем более 20 лет.

КСТАТИ! КОГО ЕЩЕ НАГРАДИЛИ 12 ИЮНЯ?

Почетным знаком «За заслуги перед городом Ижевском» были награждены:

- Антипина Наталья Алексеевна - тренер по фигурному катанию на коньках автономного учреждения «Ледовый дворец «Ижсталь»;

- Иванов Андрей Геннадьевич, начальник МБУ «Поисково-спасательная служба г. Ижевска»;

- Маргасова Ирина Анатольевна, заведующий МБДОУ «Детский сад №186».

Кроме того, свидетельства о занесении на Доску почета города Ижевска получили:

- Белова Марина Дмитриевна - швея ООО научно-производственного центра «Бизнес Страрт» (интернет-ателье «Рубашка на заказ»);

- Власова Наталья Анатольевна - начальник отдела продаж электроэнергии ООО «Удмуртэнергонефть»;

- Гасников Кирилл Владимирович - главный врач БУР УР «ГКБ №4 МЗ УР»;

- Галавкин Алексей Эдуардович - электросварщик ручной сварки, занятый на горячих участках работ цеха электросталеплавильного публичного акционерного общества «Ижсталь»;

- Губайдуллин Марат Шамилевич - начальник службы пути МУП «ИжГорЭлектроТранс» города Ижевска;

- Коновалова Ольга Викторовна - учитель математики МБОУ «СОШ №69с углубленным изучением отдельных предметов»;

- Масленников Андрей Петрович - заместитель начальника производства изделий из полиэтилена и производства полиуретанов акционерного общества «Ижевский завод пластмасс»;

- Махмутова Гальсира Гарафутдиновна - заведующий МАДОУ «Детский сад № 40»;

- Селезнева Катрина Валерьевна - с 29 мая 2019 года назначена на должность начальника Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации Ижевска. Ранее занимала должность директора муниципального автономного учреждения Спортивная школа «Нефтяник»;

- Тарасова Анна Сергеевна - врач-терапевт участковой взрослой поликлиники БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР»;

- Хабибуллина Екатерина Анатольевна - преподаватель МБУ ОО ДО «Детская школа искусств №13»;

- Холмогоров Василий Иванович - слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов сборочно-монтажного цеха АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»;

- Шулепов Владимир Геннадьевич - начальник жилищно-эксплуатационного участка МУП город Ижевска «Муниципальная управляющая компания - Спецдомуправление»;

- Щелконогов Станислав Петрович - мастер по добычи нефти, газа и конденсата, цеха по добыче нефти и газа №5 Управления добычи нефти и газа ОАО «Удмуртнефть».

ИСТОЧНИК KP.RU