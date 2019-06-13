2019-06-13T07:37:11+03:00
Общество

Как прошел салют, посвященный Дню города-2019?

Собрали для вас небольшой фоторепортаж
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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12 июня наш город с размахом отметил День России и День города. Вечером на набережной жителей Ижевска поздравляли творческие коллективы, звезды из Удмуртии, которые прославились на уровне страны и приглашенная звезда – Кристина Орбакайте. Концертную программу завершил праздничный салют. Собрали для вас небольшой фоторепортаж.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: .instagram.com/stas__photographer/

Фото: .instagram.com/stas__photographer/

Фото: .instagram.com/stas__photographer/

Фото: .instagram.com/stas__photographer/

Фото: .instagram.com/stas__photographer/

Фото: .instagram.com/stas__photographer/

Фото: Ирина Бурцева

Фото: Ирина Бурцева

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

ИСТОЧНИК KP.RU

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