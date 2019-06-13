Как прошел салют, посвященный Дню города-2019?
Собрали для вас небольшой фоторепортаж
Фото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:
12 июня наш город с размахом отметил День России и День города. Вечером на набережной жителей Ижевска поздравляли творческие коллективы, звезды из Удмуртии, которые прославились на уровне страны и приглашенная звезда – Кристина Орбакайте. Концертную программу завершил праздничный салют. Собрали для вас небольшой фоторепортаж.
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: .instagram.com/stas__photographer/
Фото: .instagram.com/stas__photographer/
Фото: .instagram.com/stas__photographer/
Фото: Ирина Бурцева
Фото: Сергей Грачев
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»