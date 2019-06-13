Как прошел салют, посвященный Дню города-2019?

СЕГОДНЯ 07:37 2019-06-13T07:37:11+03:00

Изменить размер текста: A A

12 июня наш город с размахом отметил День России и День города. Вечером на набережной жителей Ижевска поздравляли творческие коллективы, звезды из Удмуртии, которые прославились на уровне страны и приглашенная звезда – Кристина Орбакайте. Концертную программу завершил праздничный салют. Собрали для вас небольшой фоторепортаж.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: .instagram.com/stas__photographer/

Фото: .instagram.com/stas__photographer/

Фото: .instagram.com/stas__photographer/

Фото: Ирина Бурцева

Фото: Сергей Грачев

ИСТОЧНИК KP.RU