2019-06-14T07:39:24+03:00
Политика

«Это квантовый скачок»: В США оценили пистолет Лебедева концерна «Калашников»

И рассуждают, почему он не будет заменой пистолета Макарова
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Youtube ScreenshotФото: Youtube Screenshot
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Американское аналитическое издание по военно-политической тематике The National Interest опубликовало обзор на пистолет Лебедева, производства ижевского Концерна «Калашников». С 2019 года должны начать серийное производство ПЛ-15 и ПЛ-15К.

- Российские военные еще не выразили официальной заинтересованности в приобретении оружия. Но должны ли они? ПЛ-15 представляет собой большой шаг вперед по сравнению с существующим оружием? Краткий ответ - да. Российские военные по-прежнему преимущественно используют пистолет Макарова. ПЛ-15 представляет собой квантовый скачок вперед, по сравнению со старым вооружением. Тем не менее, Макаров, вероятно, будет дольше служить, - говорит в материале Чарли Гао. Он изучал политологию и информатику в колледже Гриннелл и часто комментирует вопросы обороны и национальной безопасности.

Он считает, что замена ПМ на ПЛ будет дорогостоящей для армии.

- ПЛ-15 можно купить в небольших количествах, чтобы заменить изношенные пистолеты Макарова, но, похоже, российские военные скептически относятся к новой разработке, - утверждает Чарли Гао.

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Стало известно, когда на ИМЗ начнется серийное производство пистолета «Лебедева».

Российский концерн "Калашников" представил новый пистолет ПЛ-15К (компактный пистолет Лебедева).Новый пистолет должен заменить легендарный пистолет Макарова

ИСТОЧНИК KP.RU

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