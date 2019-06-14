«Это квантовый скачок»: В США оценили пистолет Лебедева концерна «Калашников»

СЕГОДНЯ 07:39 2019-06-14T07:39:24+03:00

И рассуждают, почему он не будет заменой пистолета Макарова

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Американское аналитическое издание по военно-политической тематике The National Interest опубликовало обзор на пистолет Лебедева, производства ижевского Концерна «Калашников». С 2019 года должны начать серийное производство ПЛ-15 и ПЛ-15К.

- Российские военные еще не выразили официальной заинтересованности в приобретении оружия. Но должны ли они? ПЛ-15 представляет собой большой шаг вперед по сравнению с существующим оружием? Краткий ответ - да. Российские военные по-прежнему преимущественно используют пистолет Макарова. ПЛ-15 представляет собой квантовый скачок вперед, по сравнению со старым вооружением. Тем не менее, Макаров, вероятно, будет дольше служить, - говорит в материале Чарли Гао. Он изучал политологию и информатику в колледже Гриннелл и часто комментирует вопросы обороны и национальной безопасности.

Он считает, что замена ПМ на ПЛ будет дорогостоящей для армии.

- ПЛ-15 можно купить в небольших количествах, чтобы заменить изношенные пистолеты Макарова, но, похоже, российские военные скептически относятся к новой разработке, - утверждает Чарли Гао.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/619805" frameborder="0"></iframe> Российский концерн "Калашников" представил новый пистолет ПЛ-15К (компактный пистолет Лебедева).Новый пистолет должен заменить легендарный пистолет Макарова

ИСТОЧНИК KP.RU