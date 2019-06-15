Внимание! В Ижевске разыскивают подозреваемых в двойном убийстве
В Ижевске разыскиваются подозреваемые в двойном убийстве. Это произошло 14 июня на улице Холмогорова. Пока известно, что нашли тела двух человек, среди подозреваемых – жители столицы Удмуртии.
Как сообщается на официальном сайте СУ СК России по Удмуртии, они могут передвигаться на автомобиле «Тойота Камри», г/н С372СР/18.
ПРИМЕТЫ:
Баранов Георгий Александрович 07.06.1978, прож. г. Ижевск ул. Красноармейская 76-159.
Мартыненко Максим Валерьевич, 16.03.1975, рег. г. Ижевск, ул. Школьная, 46-50.
Если вы обладаете какой-либо информацией о разыскиваемых лицах, сообщите её по следующим телефонам:
Дежурная часть МВД по Удмуртской Республике тел. (3412) 419-123
с мобильных 102 (звонок бесплатный).
Отдел полиции №2 УМВД России по г. Ижевску тел. (3412) 415-620.
Дежурный Следственного управления СК России по Удмуртской Республике: (3412) 500-648, 500-168.
ИСТОЧНИК KP.RU
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