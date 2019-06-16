Консультационные центры для родителей открыли в Удмуртии

СЕГОДНЯ 15:02 2019-06-16T15:47:08+03:00

Они заработали после получения грантов на сумму 31 млн рублей

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В Удмуртии заработали консультационные центры для людей, имеющих детей. Проект оказывает комплексную психолого-педагогическую и информационно-просветительскую поддержку родителям детей до 7 лет. Также создает условия для раннего развития детей до 3 лет, реализует программы различной помощи родителям, чьи дети получают дошкольное образование в семье, и гражданам, которые хотят принять детей, оставшихся без попечения родителей.

Родители, чьи дети не могут посещать детские сады, будут получать помощь дистанционно или с выездом в самые отдаленные уголки региона.

Как сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртии, в республике работает целая сеть таких учреждений, открытие центров стало возможным после получения грантов на сумму 31 млн рублей. Каждый из указанных центров развернет в республике свою сеть.

Центры, которые выиграли гранты:

- Городская многофункциональная консультационная служба «7Я-Воткинск» (г. Воткинск, ул. 1905 года, 17, тел.: 8 (34145) 40-715, 8-912-054-78-21);

- Консультационный центр «ЛУЧИКИ» МБДОУ «Детский сад № 1 «Колокольчик» (с. Малая Пурга,

ул. Пушкина, 11а, тел.: 8 (34138) 41-392 , 8-951-217-84-21, 8-982-126-25-04);

- Социально ориентированная автономная некоммерческая организация «Школа-кроха» (г. Ижевск, ул. Коммунаров, 199, тел. 8 (3412) 65-82-90);

- Консультационный центр «Родители не зрители» (г. Сарапул, ул. Гагарина, 52б, тел.: 8 (34147) 40-954, 8-912-442-16-72);

- Консультационный центр «ПроДетей» (г. Ижевск, ул. Ухтомского, 25, тел. 37-51-55).

ИСТОЧНИК KP.RU