Как прошел XXX Всероссийский олимпийский день в Ижевске?

СЕГОДНЯ 08:55 2019-06-17T09:12:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске 16 июня в парке имени Кирова состоялся XXX Всероссийский олимпийский день. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

В парке было представлено более 20 видов спорта. Также было открыто 18 площадок, где прошли мастер-классы, фестивали, показательные выступления, соревнования.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Также на Ижевском пруду состоялись показательные выступления яхтсменов.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

- Сегодня у нас уникальный спортивный праздник. Он подтверждает наш лозунг: Удмуртия – территория спорта. Благодаря таким мероприятиям больше мальчишек и девчонок придут на спортивные площадки и в перспективе могут стать олимпийскими чемпионами. Участникам соревнований я желаю каждодневных побед - побед над собой. Уверен, что вы станете участниками олимпийского движения, - поприветствовал участников и гостей руководитель администрации главы и правительства Сергей Смирнов.

Фото: Диля Ахмадишина

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU