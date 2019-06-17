Как прошел XXX Всероссийский олимпийский день в Ижевске?
В Ижевске 16 июня в парке имени Кирова состоялся XXX Всероссийский олимпийский день. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Фото: Диля Ахмадишина
Фото: Диля Ахмадишина
В парке было представлено более 20 видов спорта. Также было открыто 18 площадок, где прошли мастер-классы, фестивали, показательные выступления, соревнования.
Фото: Диля Ахмадишина
Фото: Диля Ахмадишина
Также на Ижевском пруду состоялись показательные выступления яхтсменов.
Фото: Диля Ахмадишина
Фото: Диля Ахмадишина
- Сегодня у нас уникальный спортивный праздник. Он подтверждает наш лозунг: Удмуртия – территория спорта. Благодаря таким мероприятиям больше мальчишек и девчонок придут на спортивные площадки и в перспективе могут стать олимпийскими чемпионами. Участникам соревнований я желаю каждодневных побед - побед над собой. Уверен, что вы станете участниками олимпийского движения, - поприветствовал участников и гостей руководитель администрации главы и правительства Сергей Смирнов.
Фото: Диля Ахмадишина
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ИСТОЧНИК KP.RU
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