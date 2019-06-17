2019-06-17T09:12:16+03:00
Спорт

Как прошел XXX Всероссийский олимпийский день в Ижевске?

Мероприятие состоялось 16 июня в парке им. Кирова
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

В Ижевске 16 июня в парке имени Кирова состоялся XXX Всероссийский олимпийский день. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

В парке было представлено более 20 видов спорта. Также было открыто 18 площадок, где прошли мастер-классы, фестивали, показательные выступления, соревнования.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Также на Ижевском пруду состоялись показательные выступления яхтсменов.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

- Сегодня у нас уникальный спортивный праздник. Он подтверждает наш лозунг: Удмуртия – территория спорта. Благодаря таким мероприятиям больше мальчишек и девчонок придут на спортивные площадки и в перспективе могут стать олимпийскими чемпионами. Участникам соревнований я желаю каждодневных побед - побед над собой. Уверен, что вы станете участниками олимпийского движения, - поприветствовал участников и гостей руководитель администрации главы и правительства Сергей Смирнов.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В День памяти и скорби в Ижевске пройдет Всероссийская акция «Свеча памяти»
Двухлетняя малышка из Удмуртии утонула в бочке с водой
Спортсмены из Удмуртии стали чемпионами России по спортивной ходьбе
Одного из подозреваемых в убийстве жителей Ижевска задержали
Ветеран Великой Отечественной войны из Ижевска ушел из жизни на 105 году жизни
Спортсменки из женской сборной по биатлону тренируются в Ижевске
Туром на море из Ижевска!
Расписание некоторых трамвайных маршрутов изменится в Ижевске
Девушка из Ижевска участвует в конкурсе «Мисс Останкино»
У пенсионерки в Удмуртии похитили деньги с банковской карты
Котенка, который застрял в трубе, спасли в Удмуртии
Внимание! В Ижевске разыскивают третьего подозреваемого в двойном убийстве
18 июня в Ижевске отключат часть телеканалов