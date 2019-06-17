Ветеран Великой Отечественной войны из Ижевска ушел из жизни на 105 году жизни

СЕГОДНЯ 09:47 2019-06-17T09:51:04+03:00

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В Ижевске ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Алексей Коновалов. Об этом сообщается на странице члена Общественного совета МВД России по Удмуртии в фейсбук.

- С прискорбием сообщаем, что 15 июня 2019 года, на 105 году жизни, ушел в вечный дозор ветеран Великой Отечественной войны, пограничник, подполковник медицинской службы в отставке, Алексей Петрович Коновалов, кавалер орденов «Красного Знамени», «Красной Звезды» и «Отечественной войны 2 степени» и многих медалей, - написано на странице.

Сообщается, что прощание с ветераном пройдет в Ижевске 17 июня с 12:00 до 13:00 в часовне при Хохряковском кладбище.

Редакция «Комсомольской Правды» выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Коновалова.

СПРАВКА «КП»

Алексей Коновалов родился в 1914 году в Воронежской области, но с 1960-ых годов проживал в Ижевске. Долгие годы работал в системе Министерства здравоохранения республики. В самом начале войны, в декабре 1941 года Алексей Коновалов получил Орден Красного Знамени. Тогда он был начальником службы медпомощи 101-го пограничного отряда на Карельском фронте. В составе специальной группы пограничников участвовал в рейде в тылу врага. Как медик, Коновалов спасал от обморожений и тяжелых последствий от ран наших бойцов. Сам получил ранение и обморожение, но, несмотря на это, выполнил свое задание.

ИСТОЧНИК KP.RU